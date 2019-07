Le père qui rit.

ⓒ KBS

Traditionnellement, au pays du Matin clair, si la mère s’occupait plutôt de l’éducation des enfants et du ménage, le père travaillait dehors pour gagner de l’argent. Actuellement, avec la forte participation des femmes dans les activités professionnelles, les différences de rôles sont peu marquées entre les sexes. Toutefois, personne ne pourra nier que les hommes ont contribué au développement économique du pays et à l’amélioration de la vie de leur famille en travaillant dur durant la période d’industrialisation, notamment dans les années 1970 et 1980.





Notre première destination cette semaine est un chantier naval situé dans le district de Haenam, dans la province de Jeolla du Sud. M. Lee travaille en tant qu’ouvrier dans ce secteur depuis plus de 20 ans. Sa principale mission est de connecter les plaques d’acier, mais quand il manque de main-d’œuvre, il se retrousse les manches pour aider les autres équipes. Au cours de son parcours professionnel sur le site, il a connu de grandes difficultés lors de la fameuse crise financière en Asie de l’Est en 1997. A cette époque, il est devenu chômeur du jour au lendemain, et il a dû se lancer dans des travaux manuels sur différents chantiers de construction durant près d’un an. Il devait passer des journées pénibles, mais le retour à la maison lui redonnait toujours le sourire. En voyant sa femme et ses enfants qui l’attendaient, il pouvait reprendre des forces. A l’époque où il n’avait pas de moyens, le meilleur plat dont il pouvait se régaler était le « dakboggeumtang », du poulet coupé en grands morceaux cuit avec divers légumes dont la pomme de terre, la carotte, l’oignon en assaisonnant le tout de manière pimentée.





Sa vie s’est beaucoup améliorée depuis. Après avoir passé une journée particulièrement pénible, le menu qu’il cherche en premier est le « nakji samgyeopsal », la grillade de poulpe et de poitrine de porc. Le poulpe permet de revitaliser le corps et la viande contribue à dégager les poussières et les particules fines. En plus de cela, on coupe les poulpes crus bien frais en petits morceaux puis les enduit d’huile et de graines de sésame pour préparer le « nakjitangtangi ».





Ce n’est pas tout. Avec les carassins pêchés par M. Lee, sa femme prépare le « bungeojeup » en vue de profiter au maximum des éléments nutritifs du poisson. On fait cuire durant longtemps toutes sortes d’ingrédients médicinaux dont le « danggui » ou l’angélique, le « ogapi » ou l’acanthopanax, l’ail et le gingembre avec le poisson en entier puis prend simplement le bouillon bien dense qui comporte de l’extrait concentré. Comme vous pouvez imaginer, il s’agit d’un véritable aliment fortifiant.





Déplaçons-nous dans la ville montagneuse de Taebaek, dans la province de Gangwon. On est accueilli par M. Nam qui a travaillé dans une chaudronnerie depuis 19 ans loin de sa femme et de ses deux enfants vivant près de la capitale. En vue de se débarrasser d’un sentiment de solitude, il gère un petit jardin potager dans lequel poussent différentes herbes, des champignons et des arbres fruitiers. Il se sent toujours désolé pour sa famille pour laquelle il n’a pas pu faire grand-chose. Pour sa fille qui lui rend visite, il a décidé de lui préparer une pizza à base des ingrédients qu’elle aime particulièrement, notamment en y ajoutant les champignons qu’il a cultivés lui-même et un poulet grillé en entier. On prend le poulet trempé dans du vin rouge durant une journée, puis l’assaisonne légèrement avant de le couvrir avec du papier d’aluminium. Pour terminer, on l’enduit de boue. La particularité de cette recette est le haut-fourneau utilisé pour la cuisson. Ces plats uniques au monde font ressentir à la fille l’amour unique de son père.





Avez-vous un plat qui vous rappelle des souvenirs particuliers de votre père ?