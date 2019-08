Le joueur de geomungo Kim Seong-ki de Joseon

Les Coréens d’autrefois considéraient le geomungo comme le meilleur de tous les instruments de musique. Cette cithare à six cordes aurait été inventée par le Premier ministre Wang San-ak du royaume de Goguryeo. Pendant la période de Silla unifié, ce précieux instrument était conservé à Cheonjongo, le trésor du royaume. Quand le virtuose du geomungo Ok Bo-go de Silla s’est retiré du monde profane pour mener une vie d’ermite au mont Jiri, le roi a envoyé un émissaire spécial pour qu’il apprenne à jouer les mélodies composées par ce célèbre musicien.





L’un des joueurs de geomungo les plus admirés de tous les temps est Kim Seong-ki de la fin de la dynastie Joseon. Plus il était connu pour ses compétences en tant qu’artiste, plus il avait honte de vendre son talent pour subvenir aux besoins de sa famille. Lors de ses vieux jours, il a quitté sa maison pour s’installer au bord du fleuve Han à Séoul, où il passait toute la journée à pêcher. Les partitions des mélodies qu’il a composées pour geomungo sont transmises jusqu’à nos jours par les recueils intitulés « Eoeunbo » et « Nangongsinbo ».





Kim Seong-ki était aussi un habile musicien de tungso, une flûte à bec faite en bambou, et de bipa, un instrument à cordes ressemblant au luth. Il avait l’habitude de se rendre au bord de l’eau par une nuit calme au clair de lune pour jouer du tungso. Le son de sa flûte aurait fait pleurer les oies et les ibis à crête, et fait s’arrêter les passants pour l’écouter.





Kim Seong-ki adorait jouer de la musique dans la nature. Lorsque les hommes riches ou puissants essayaient de le séduire avec de l’argent pour qu’il joue pour eux, il refusait catégoriquement les offres sans se plier à leurs volontés. Un jour, un expert influent du feng shui du nom de Mok Ho-ryong l’a invité à jouer lors d’une soirée. A l’époque, la réputation d’une personne était déterminée par la célébrité des artistes qu’elle employait pour ses fêtes. Mok Ho-ryong voulait sans doute prétendre qu’il avait un bon goût pour la musique, et le fameux musicien trouvait à chaque fois de bonnes excuses pour décliner son invitation. Mais les refus répétés ont fini par indigner Mok Ho-ryong, qui a ordonné à son serviteur de menacer la vie du musicien s’il refusait une fois de plus. Kim a jeté son bipa et demandé au serviteur de Mok de lui transmettre le message : « J’ai plus de 70 ans. Je n’ai plus rien à craindre. J’ai entendu dire que ton maître dénonce souvent des rebelles. Va lui dire de m’envoyer en prison aussi. » Cette anecdote nous montre à quel point l’artiste était résolu à préserver sa conviction face à la musique.





Lors de sa jeunesse, Kim Seong-ki a dû faire des efforts acharnés afin de maîtriser la technique pour jouer du geomungo tout en suivant l’enseignement de son maître Wang Se-gi. Ce dernier était certes un grand artiste, mais pas un bon professeur car il gardait pour lui seul les mélodies qu’il composait sans jamais les enseigner à ses élèves. Il ne jouait ses airs que tard dans la nuit, une fois tous les disciples endormis. Pourtant, Kim Seong-ki restait éveillé jusqu’à ce que le professeur commence son concert nocturne solitaire, caché sous sa fenêtre, pour apprendre les mélodies. Un jour, Wang Se-gi a brusquement ouvert la fenêtre pour surprendre son élève qui est tombé par terre. Le maître a compris à quel point Kim Seong-ki aimait la musique et a fini par partager toutes ses connaissances avec lui, l’aidant ainsi à devenir l’un des plus grands joueurs de geomungo.





[Liste des mélodies de cette semaine]

1. « Jeongjungdong », ou « Le mobile dans l’immobile », interprété au geomungo par l’ensemble Geomungo Factory

2. « La ville de pungryu » interprété par l’ensemble Bulsechul

3. « Coulée d’acier » interprété par l’ensemble E Joung-ju