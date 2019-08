Nom réel : Kim A-ran

Date de naissance : le 11 décembre 1992

Début : 2019





Arran s’est fait remarquer par le public lorsqu’elle a participé à l’émission de télé-crochet de la chaîne Mnet, « Superstar K3 ».





Avant ses débuts, elle a pris part à des albums de plusieurs artistes tels que Lovelyz, Fromis_9, Ladies’ Code et Ashley. En 2018, elle a présenté ses chansons « Something Inside » et « Fine New Day » pour le projet « Hidden Track No.V » de Naver V Live. Elle s’est ainsi fait connaître par le grand public.





La jeune femme mène des activités non seulement en tant que chanteuse, mais aussi en tant que productrice de k-pop. Elle a également formé un groupe de synthpop avec Tak et Paper Planet qui sont des artistes de son agence.





En juillet 2019, Arran a sorti son premier album solo intitulé « Puzzle 9 Pieces ». Elle a participé à la composition, à l’écriture des paroles et à la production de tous ses titres.





Puzzle 9 Pieces (album, juillet 2019)