Les entreprises en Corée du Nord

Dans les systèmes capitalistes, les entreprises produisent et vendent des biens dans l’objectif de réaliser un profit ; elles sont l’un des piliers sur lesquels reposent les économies modernes. En Corée du Nord, ce rôle est assuré par les « Gieopso », terme que l’on peut traduire approximativement par « entreprise ».

« Quand l’économie était centralisée et planifiée, les entreprises nord-coréennes étaient complètement gérées par l’Etat. Mais plusieurs problèmes sont survenus. La production a chuté, parce que les usines n’avaient pas suffisamment d’autonomie. Alors que les économies des autres pays se développaient rapidement, celle de la Corée du Nord ne progressait guère. Les autorités nord-coréennes se sont demandé ce qui ne marchait pas. Elles ont réalisé que les économies socialistes dans d’autres pays du monde avaient aussi de graves problèmes structurels, et que les réponses se trouvaient dans les économies de marché. Mais, en raison de son système politique, ce n’était pas possible pour la Corée du Nord de mettre en place, officiellement, une véritable économie de marché. Un compromis a été trouvé : le pays a mis en place une nouvelle organisation, baptisée « système socialiste responsable de gestion des entreprises », qui inclut des éléments de capitalisme », explique Hyun In-ae, professeure invitée au département des études nord-coréennes de l’université féminine d’Ewha, à Séoul.