Le Parc botanique de Séoul

ⓒ YONHAP News

Vous n’êtes pas sans ignorer que les parcs sont très nombreux au pays du Matin clair. Ils sont aussi d’une grande variété. Il y en a pour tous les âges et pour tous les goûts : des petits, des grands, des couverts ou à ciel ouvert, des gratuits, des payants... On n’a pas le temps de s’ennuyer, et ce pendant toute l’année.

Il est un parc qui a officiellement ouvert ses portes en mai dernier, mais qui était en période pilote les six mois précédant son ouverture. Il s’agit, bien sûr, du Parc botanique de Séoul.





ⓒ YONHAP News

Le parc a ouvert ses portes pour de bon en mai dernier, mais il faut savoir que pendant sa période pilote, ce ne sont pas moins de 2,5 millions de visiteurs qui sont venus découvrir ce nouveau lieu situé dans l’ouest de Séoul. Qui dit parc botanique, dit biodiversité ! Et c’est une chance que d’aller à la rencontre de 3 100 espèces de plantes (plus de 8 000 sont prévues d’ici 2028). Un tour du monde des plantes, en un seul endroit.

Ce parc se divise en quatre zones distinctes :

Il y a bien sûr le jardin botanique qui se situe sous un immense dôme de verre inversé, comme une assiette, de pratiquement 8 000 m² et 500 plantes, dont certaines très rares. Deux atmosphères y sont reproduites, à savoir les conditions climatique et topographique de la zone tropicale et celles de la zone méditerranéenne. Le jardin botanique est entouré à l’extérieur par un parc regroupant les plantes traditionnelles de Corée avec la beauté d’une maison traditionnelle, un Hanok, afin de plonger les visiteurs dans une ambiance 100 % coréenne.

La deuxième zone est appelée la zone forestière.

La troisième est le jardin du lac. Vous vous en doutez, les plantes proposées sont aquatiques.

Et enfin, la quatrième et dernière est la zone humide ! Elle accueille elle aussi des plantes aquatiques, invitant les oiseaux migrateurs à y faire une halte dans leur voyage.





ⓒ YONHAP News

Nous espérons que vous aurez envie d’aller découvrir tout cela de vos propres yeux lors d’un prochain séjour. Notez que l’accès aux zones extérieures est gratuit 24 heures sur 24, et ce toute l’année. Seul l’accès au jardin botanique couvert est payant (5 000 wons pour le tarif adulte, soit un peu moins de 4 euros). Le jardin est ouvert de 9h à 18h mais fermé tous les lundis.

Passez une bonne visite !