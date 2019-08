Les Championnats du monde de natation de Gwangju

Parmi les grands événements sportifs internationaux de l’été, la Corée du Sud a accueilli les Championnats du monde de natation à Gwangju du 12 au 29 juillet. Pendant les 17 jours de compétition, 2 538 athlètes venus de 194 nations se sont réunis dans cette cinquième plus grande agglomération du pays, située à 270 km au sud de Séoul dans la province de Jeolla du Sud.





ⓒ YONHAP News

Gwangju est une ville dynamique qui attire tout au long de l’année un grand nombre de visiteurs grâce à ses temples traditionnels, ses expositions et ses festivals. Elle abrite notamment le Centre culturel d’Asie qui a ouvert ses portes en 2015 et constitue le plus grand centre à usages multiples du pays du Matin clair.





Sous le slogan « dive into peace », que l’on peut traduire par « plonger dans la paix », les athlètes ont concouru pour 76 médailles d’or dans six disciplines : natation, natation artistique, plongeon, plongée de haut vol, nage en eau libre et water-polo.





ⓒ YONHAP News

Cette plus grande compétition du genre jamais organisée depuis son inauguration en 1973 servait notamment d’épreuve qualificative pour les Jeux olympiques d’été de Tokyo 2020. Et Gwangju était la troisième ville asiatique à avoir l’honneur d’accueillir cet événement après Fukuoka au Japon en 2001 et Shanghai en Chine en 2011.





ⓒ YONHAP News

La Corée du Sud a aligné sa plus grande délégation jamais formée à ce rendez-vous avec 82 athlètes : 29 pour la natation, huit pour le plongeon, 26 pour le water-polo, 11 pour la natation synchronisée et huit pour la nage en eau libre. On retiendra en particulier de ces 18e Mondiaux de natation, le record établi par le nageur américain Caeleb Dressel qui a enfilé huit médailles autour du cou, dont six en or, ainsi que le bronze remporté au tremplin 1 m par la plongeuse Kim Su-ji, devenue la première sud-Coréenne à décrocher une breloque dans cette discipline lors d’une compétition internationale.