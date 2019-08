Suomi Park-Fujiwara propose des voyages sur mesure

Suomi Park-Fujiwara a pris goût à l'exploration du monde dès le plus jeune âge. Suivant son père, chef d’orchestre, et sa mère, cantatrice, elle a vécu dans divers pays et voyagé dans les plus belles destinations touristiques autour du monde.





ⓒ Prise par Lee Seula

Ces découvertes enrichissantes lui ont permis de devenir encore plus ouverte d’esprit et plus curieuse des autres cultures. Dans l’espoir de partager sa passion pour le voyage, la sud-Coréano-Japonaise a fondé sa propre société, Prestigious.





ⓒ Fournie par Suomi Park-Fujiwara

Croyant que « le bonheur n’est pas une destination à atteindre mais une façon de voyager », elle cherche à offrir à ses membres des expériences exceptionnelles.