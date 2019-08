Producteurs (4) 그만하자

*Dialogue de la onzième semaine

신디: 읽어봐. 귀척하기는 그 다음에?거르지 말고.

Cindy : Continue de lire. Qui prétend être mignonne, et après ?

Ne saute rien.

매니저: 혼자 하면 돈 될 것 같냐.

Manager : Si tu chantes en solo, tu penses que tu gagnerais de l’argent ?

넌 이제 신디가 아니라 돈디야.

Ryu Il-yong : Tu n’es plus Cindy, tu es Dondy.

신디: 계속해.

Cindy : Continue.

매니저: 그만하자, 내가 힘들어서 그래.

Manager : Arrêtons, c’est parce que c’est dur pour moi.

신디: 힘들어?

Cindy : Ça te fatigue ?

매니저: 힘들지.

Manager : Ça me fatigue.





*Expression à retenir

그만하다: verbe, cesser, arrêter

→ 일을 그만하다 Cesser, arrêter une activité

-자: suffixe qui marque une forme d’intimité à l’impératif

→오늘 같이 밥 먹자. Aujourd’hui, on mange ensemble.

→ 그만하자 Arrêtons, on arrête.





*Vendredi 2 août

Résumé de l’histoire

변미숙 dirige une agence qui produit de nombreuses futures stars. Elle les forme pendant de longues années, et si un jour, elles finissent par percer, ces jeunes hommes ou femmes deviennent les marionnettes de ces grandes sociétés de production. C’est justement ce qui se passe pour Cindy qui souffre et qui souvent, est obligée, de paraître sur des scènes ou dans des émissions qui ne l’intéressent pas comme, entre autres, Music Bank, une des émissions musicales phares de la chaîne KBS.





Or, un jour où elle devait se produire, la jeune femme a refusé de porter les vêtements que lui imposait la productrice 탁예진. Et c’est finalement Cindy qui n’en a fait qu’à sa tête et sa tenue vestimentaire déshabillée et provocatrice a suscité beaucoup de réactions contre la chaîne KBS. Sans compter, que beaucoup de ses fans la jugent souvent hautaine, froide, jouant un peu trop les stars...









À retenir

- Le verbe lire 읽다

- Le verbe auxiliaire 보다 qui marque la nuance de tentative, d’essai, essayer de, tenter de

- L’adjectif 귀엽다 être mignonne, être jolie, être adorable

- Faire semblant, faire mine de, prétendre 척하다

- Ensuite, après 다음, 그 다음에

- Le verbe 거르다 passer, omettre, sauter

- Le verbe auxiliaire de négation pour l’impératif 말다

- Seul 혼자

- Le verbe 하다 faire, chanter

- Le suffixe 면, si, quand

- Le pronom sujet tu 너

- L’adverbe maintenant, actuellement 이제

- La copule négative ne pas être 아니다

- L’argent 돈

- Le verbe continuer, poursuivre 계속하다

- Explication de l’expression de la semaine그만하자 Arrêtons

- 내가 la forme contractée de 나가 je

- Être difficile, être pénible, être dur 힘들다

- Le suffixe 어서 qui exprime la relation de cause à effet





Répétition de l’expression de la semaine

Arrêtons그만하자