Des supporters sud-coréens déposent plainte après la non-participation de Ronaldo à un match amical

La polémique continue de prendre de l'ampleur après la non-participation de Cristiano Ronaldo à un match de football amical entre la Juventus et l'équipe all-stars de la K-League, qui a eu lieu le 26 juillet à Séoul. La police sud-coréenne a lancé une enquête après une plainte déposée par un avocat contre les champions italiens. La ligue de football professionnel de Corée du Sud a envoyé une lettre de protestation au club italien et a commencé à calculer le montant des pénalités à réclamer à l'agence The Fasta, qui a organisé le match.





La police de Séoul a ouvert une enquête le 30 juillet suite à une plainte déposée par l'avocat Oh Seok-hyun contre Cristiano Ronaldo, la Juventus et The Fasta pour fraude. Selon Oh, les victimes se sont fait piéger par une publicité mensongère qui assurait que le footballeur portugais participerait au match opposant la Juventus à l'équipe des stars du championnat sud-coréen, et ils ont acheté des billets à prix élevé pour assister à cette rencontre où, finalement, la star mondiale du football est restée sur le banc. L’avocat estime que les incriminés les ont ainsi escroquées de quelque 6 milliards de wons au total, soit environ 4,5 millions d'euros. Deux supporters sud-coréens qui ont assisté au match ont également intenté une poursuite civile contre The Fasta. Ils réclament une indemnisation pour le préjudice matériel et moral subi.





Le match amical tant attendu s'est déroulé au stade de la Coupe du monde de Sangam, à Séoul. Il s'est soldé sur un nul 3-3. Selon les termes du contrat conclu entre la ligue et les organisateurs, Ronaldo devait jouer sur le terrain pendant au moins 45 minutes. Et il n'est pas exagéré de dire que la majorité des spectateurs avaient acheté leur billet à prix fort dans l’espoir de voir la vedette internationale de leurs propres yeux. Cependant, à leur grande déception, le joueur de 34 ans n’a pas bougé d’un pouce tout au long du match.





De plus, alors que la Juventus avait invoqué une « douleur musculaire » du footballeur pour justifier son absence au match, une vidéo où l'intéressé courait sur un tapis roulant a été publiée sur les réseaux sociaux peu après son retour en Italie, ce qui a aggravé l'indignation des supporters sud-coréens.





Mais ce n'est pas tout. On a également appris que la Juventus, sans se contenter de faire reporter le coup d'envoi d’une heure, avait demandé à la K-League d'écourter la durée de la première et de la seconde période à 40 minutes respectivement, et celle de la mi-temps à 10 minutes, ce qui n'a pas été accepté. Qui plus est , Ronaldo a posé un lapin à ses fans en annulant à la dernière minute une séance d'autographes qui devait avoir lieu avant le match.