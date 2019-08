Les Bangtan Boys termineront leur tournée en octobre à Séoul

ⓒ Big Hit Entertainment

Les Bangtan Boys viennent d’ajouter trois nouveaux concerts dans le cadre de leur tournée internationale. Baptisée « Love Yourself : Speak Yourself », la tournée mondiale de BTS s’achèvera dans la capitale sud-coréenne.





Les trois derniers spectacles auront lieu les 26, 27 et 29 octobre au stade olympique de Jamsil à Séoul.





Cette troisième tournée du septuor est en effet la suite de celle intitulée « Love Yourself » lancée le 25 août 2018.





Les sept garçons se sont produits en concert dans les stades les plus emblématiques au monde, y compris le Citi Field Stadium à New York, le stade de France à Paris et le Wembley Stadium à Londres.