L’Inde mène une enquête d’une ampleur inédite pour recenser les tigres sauvages

ⓒ Getty Images Bank

L’Inde vient de publier un rapport sur la population des tigres en 2018. Selon le résultat, leur nombre s’est accru de 30 % par rapport à 2014 pour s’élever à 2 967. Le Fonds mondial pour la nature estime que le monde abrite près de 3 900 de ces félins. C’est-à-dire que 75 % d’entre eux vivent au pays de Gandhi.





Selon le journal Indian Express, l’Inde réalise une enquête tous les quatre ans pour recenser ces animaux. Pour la dernière en date ont été mobilisées près de 600 000 personnes, dont des écologues, des biologistes, des policiers et des bénévoles. Ils ont parcouru des forêts d’une surface de 381 400 km² pour retrouver les traces des fauves comme les excréments et les empreintes de pas. Sur les zones où la présence des tigres est connue, plus de 26 800 appareils photos ont été installés.





Encouragé par la progression du nombre de ces espèces en danger, le gouvernement indien ambitionne de leur offrir un meilleur habitat.