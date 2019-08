En Inde, on ne peut plus divorcer en prononçant trois fois de suite « talaq »

ⓒ Getty Images Bank

La chambre haute indienne vient d’adopter un projet de loi interdisant le « triple talaq ». Il s’agit d’une coutume musulmane selon laquelle les hommes peuvent répudier leur femme en prononçant trois fois « talaq », qui veut dire « divorce » en arabe. D’après le quotidien Times of India, ceux qui enfreignent la législation risquent d’écoper de trois ans de prison.





Les partis de l’opposition s’y sont opposés du fait que la peine est trop lourde et qu’il faut des mesures de soutien pour les épouses qui restent seules après l’emprisonnement de leur mari. Or, face aux voix qui s’élèvent pour l’abolition de ce divorce instantané, le texte a fini par être approuvé. Le Premier ministre Narendra Modi a salué cette décision qui contribuerait à défendre la cause des femmes et à assurer leur dignité.