300 réfugiés birmans en Thaïlande ont retrouvé leur patrie plus de 30 ans après leur départ

ⓒ Getty Images Bank

En Thaïlande, quelque 300 réfugiés birmans ont regagné leur pays natal après avoir passé plus de 30 ans dans le camp de réfugié Mae La.





D’après le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), la plupart d’entre eux sont du peuple karen et certains ont formé une famille de quatre générations pendant leur séjour. Ils ont décidé de rentrer dans leur mère patrie en raison des contraintes de déplacement et du choix des métiers. L’apaisement des conflits entre l’armée birmane et la minorité ethnique a aussi joué un rôle.





Bangkok et Naypyidaw sont convenus de rapatrier les réfugiés birmans en 2016 à l’aide du HCR. En février dernier, près de 700 personnes ont retrouvé leur pays.