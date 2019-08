« Beethoven qui lit la peinture - le concert » : Manet vs Monet

La série qui conjugue la musique et la peinture « Beethoven qui lit la peinture - le concert » sera donné le 15 août au Centre d'arts de la forêt du rêve à Séoul. Cette édition qui traite de l’impressionnisme a déjà été proposée en juin dernier à Busan.





Ce programme a été créé en 2010 dans le but de permettre d’apprécier à la fois la musique et certains tableaux de peintres célèbres, accompagnés de commentaires d’un curateur.





Le sujet de cette édition est « Manet, Monet et impressionnisme ». L’impressionnisme s’est manifesté au 19e siècle. Ses peintres représentatifs sont Edouard Manet, Claude Monet, Edgar Degas, Paul Cézanne et Vincent van Gogh. Ils ont rejeté les techniques conventionnelles de la peinture et représenté des moments instantanés à travers les couleurs et la lumière sur les toiles.





Date : le 15 août 2019

Lieu : Centre d'arts de la forêt du rêve, à Séoul

Site : https://www.dfac.or.kr