La comédie musicale « Hedwig » sera jouée du 16 août au 3 novembre au Hongik Daehangno Art Center à Séoul.





La première représentation de cette pièce en Corée du Sud date d’il y a 15 ans. Elle a été jouée au total 2 150 fois en affichant complet à toutes les séances. Elle détient deux records : le plus haut taux de réservation et le plus grand nombre de spectateurs cumulé parmi les spectacles donnés dans les théâtres de petite et moyenne taille au pays du Matin clair.





Cette pièce raconte l’histoire d’une chanteuse transgenre, originaire d’Allemagne de l’Est, qui essaie de mener une nouvelle vie en surmontant les blessures du passé.





Date : du 16 août au 3 novembre 2019

Lieu : Hongik Daehangno Art Center à Séoul

Site: http://www.hongikartcenter.com