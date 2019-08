Festival de la bière de Songdo 2019

La plus grande fête de la bière en Corée du Sud se tiendra du 23 au 31 août à Songdo, dans la province de Gyeonggi.





Il s’agit d’une manifestation estivale de bière et de musique qui se déroule dans le parc du clair de lune. Chaque édition attire plus de 300 000 visiteurs qui viennent s’amuser en buvant de la bière de divers pays et en appréciant des concerts en plein air.





Cette année aussi, plusieurs concerts et fêtes de musique dance auront lieu. Des chanteurs et groupes célèbres de divers genres musicaux monteront sur scène. Pendant le festival, des feux d’artifice accompagnés de musique décoreront le ciel nocturne de Songdo toutes les nuits.





Date : du 23 au 31 août 2019

Lieu : Parc de clair de lune à Songdo

Site : http://www.songdobeer.com