Breathings : comment mieux faire attention à l’état de ses poumons

La société Breathings est une startup née du programme interne de développement d’entreprises du géant de l’électronique sud-coréen Samsung Electronics. Et s’appuyant sur une nouvelle idée présentée par des médecins locaux, son jeune PDG a mis au point un système qui permet de mesurer facilement la capacité respiratoire et la vitesse de respiration d’un individu.

En fait, le poumon et le foie sont connus comme des organes silencieux. Même en cas d’insuffisance pulmonaire ou hépatique, les symptômes passent souvent inaperçus jusqu’à ce que plus de la moitié des organes soient endommagés. Mais lorsque les gens ressentent les symptômes et se rendent à l’hôpital, il est souvent trop tard pour se faire soigner. Aussi comme il existe des thermomètres pour prendre sa température, Breathings a développé un appareil pour analyser l’état des poumons.





