Le col de silicon

© Getty Images Bank

Le « col de silicium » ou encore de silicon en anglais est l’un des termes à la mode ces jours-ci. Et les personnes qui sont affublées de ce titre sont les travailleurs ou employés dotés d’une intelligence créative et de compétences informatiques remarquables.

Ce terme est apparu pour la première fois dans le livre anglais intitulé « la fin du travail » publié en 1995 par l’économiste américain Jeremy Rifkin. Dans ce livre, les cols de silicium désignent les employés sur machines du XXIe siècle qui vont remplacer les cols blancs et les cols bleus. Prenant inspiration sur le silicium, un matériau essentiel pour les technologies de l’information et de la communication, les cols au silicium se réfèrent ainsi aux ordinateurs capables d’effectuer des calculs compliqués en un claquement de doigts. Et avec les machines et les robots, les employés qualifiés de la sorte comprennent aussi ceux qui travaillent dans le secteur de la haute technologie.

Avec l’arrivée de l’ère de la quatrième révolution industrielle, les cols de silicium apparaissent comme la nouvelle main-d’œuvre prometteuse. Aussi les entreprises qui capitalisent sur ce nouveau type de travailleurs seront-elles probablement en mesure de renforcer leur compétitivité, ce qui leur assurera leur succès dans le futur.