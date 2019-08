Derniers défis commerciaux de la Corée du Sud

© DOPCO

La pression commerciale sur la Corée du Sud est de plus en plus forte avec le maintien des mesures des restrictions à l’exportation imposées par le Japon au pays du Matin clair et à mesure que se poursuit la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine. Washington a également décidé d’imposer des droits antidumping sur les importations sud-coréennes d’oléoducs. Et le président américain souhaite aussi que la Corée du Sud perde son statut de pays en développement au niveau de l’agriculture du fait de son statut économique de pays riche.

De ce fait, les perspectives pour l’économie nationale pour les mois à venir sont plus que moroses. En vue de faire face aux pressions commerciales de plus en plus forte, Séoul devrait affronter intelligemment et efficacement l’environnement commercial extérieur, tout en diversifiant ses destinations d’exportations mais aussi d’importations.