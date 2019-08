Le nouveau chef du Pentagone effectue une visite à Séoul cette semaine

© YONHAP News

Le nouveau secrétaire américain à la Défense, Mark Esper, est attendu ce jeudi en Corée du Sud. Lors de sa première visite à Séoul depuis son entrée en fonction le mois dernier, le chef du Pentagone rencontrera demain son homologue sud-coréen, Jeong Kyeong-doo, pour discuter de questions de sécurité en suspens.

« La Corée du Nord a procédé à une série de provocations militaires au cours des dernières semaines, dans une démonstration de force contre les exercices militaires conjoints sud-coréano-américains. Entre-temps, les Etats-Unis ont demandé la semaine dernière à des dizaines de pays de se joindre à la force maritime qu’ils dirigent au large des côtes iraniennes. Washington a également appelé ses alliés asiatiques à déployer des missiles américains à portée intermédiaire dans leurs pays après leur retrait du Traité INF avec la Russie. Séoul et Washington auront des entretiens sur la répartition du coût du stationnement des troupes américaines en Corée du Sud. Autre point crucial, le conflit commercial entre la Corée du Sud et le Japon s'étend à la zone de sécurité. J'imagine que ces questions figureront à l'ordre du jour de la réunion entre Esper et Jeong », explique Cho Sung-ryul, chercheur à l'Institut pour la stratégie de sécurité nationale. Il nous offre son analyse.