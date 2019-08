« I Wanna Hear Your Song », une série télévisée diffusée tous les lundi et mardi sur KBS 2TV

Le remède contre l’insomnie peut-il venir de quelqu'un qui chante mal ?





Hong I-yeong (interprétée par Kim Se-jeong) est timbalière dans un orchestre. Suite à un accident un an plus tôt, elle est amnésique et victime d'une sérieuse insomnie. Un homme bizarre nommé Jang Yun (interprété par Yeon Woo-jin) qui chante mal s’approche d’elle.





I-yeong essaie de retrouver progressivement la mémoire qu’elle a perdue. Ainsi se dévoilent tous les détails d’un meurtre terrifiant ensevelis dans sa mémoire.





Une histoire d’amour mystérieuse qui donne des frissons arrive sur le petit écran dans les nuits tropicales qui vous rendent insomniaques.









Jang Yun (interprété par Yeon Woo-jin)

Hong I-yeong (interprétée par Kim Se-jeong)

Ha Eun-joo (interprétée par Park Ji-yeon)

Nam Joo-wan (interprété par Song Jae-rim)









Il y a un an, nous avons commencé à produire des sons différents en jouant de la musique.





Première diffusion le lundi 5 août à 22h / Diffusion tous les lundi et mardi à 22h (32 épisodes)