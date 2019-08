Les glaces en Corée du Sud

ⓒ Getty Images Bank

Il n’y a pas si longtemps, nous parlions des plats traditionnels qui aidaient à supporter les grosses chaleurs estivales du pays du Matin clair. Pour cette nouvelle édition, nous allons parler de desserts glacés et plus particulièrement de glaces, qu’elles soient en cône, en pot, à l’eau ou en batônnet.

Les sud-Coréens sont aussi de très grands consommateurs de glaces, et ce qu’importe la saison. Eté comme hiver, les bâtonnets glacés et autres cônes font partie de leurs petit pêchers mignons.





ⓒ Getty Images Bank

Avant de parler des glaces que l’on trouve dans tous les supermarchés, il est intéressant de parler du « pat bingsu » qui est une glace traditionnelle présentée dans un bol. Il s’agit d’une montagne de glace pilée, surmontée de crème de haricots rouges sucrée et on peut y faire couler un peu de lait concentré. Aujourd’hui, on trouve des recettes plus originales encore comme la glace pilée surmontée de morceaux de mangue, de fraise, aromatisée au tiramisu et autres Oréos. Une enseigne en a fait sa spécialité, c’est « Sulbing » qui remplace l’eau de la glace pilée par du lait, rendant la texture plus douce et la saveur plus prononcée.





ⓒ KBS WORLD Radio

Pour parler des formats de glace que nous connaissons tous, il y a les barres comme la Melona, de la marque Bingrae, marque glacée la plus connue. Ce batônnet vert est apprécié par tout le monde, même les touristes en Corée du Sud ne manquent jamais d’y goûter. Comme son nom et sa couleur l’indiquent, elle est au melon vert.





ⓒ KBS WORLD Radio

Ensuite, il y a les cônes avec le parfum le plus courant ; la vanille, souvent accompagné d’un coulis de fraise, de chocolat ou encore de caramel. En ce moment, un cône glacé rencontre un beau succès, il s’agit du cône goût spéculos.





ⓒ KBS WORLD Radio

Un autre format plutôt déroutant est aussi très apprécié, c’est le sandwich glacé. La crème glacée est enfermée entre deux tranches de pain très moelleux même à la sortie du congélateur.





ⓒ KBS WORLD Radio

Les glaces à l’eau sont surement les plus vendues et il en existe sous divers formats. Le marché est plutôt bien dominé par trois batônnets, il s’agit de la Jaws en forme de requin de couleur bleue et à l’intérieur rose, vient ensuite la Screw en forme de vis, rose goût fraise et enfin la pastèque, appelée Subak en forme de tranche rectangulaire de la cucurbitacée avec des pépites de chocolat en guise de pépins.





ⓒ KBS WORLD Radio, YONHAP News

Et enfin, il existe toujours la glace en pot, que l’on peut manger à la cuillère ou de façon plus traditionnelle, en boule. Pour cela, l’enseigne américaine Baskin Robbins rencontre un beau succès, à côté de Häagen Daz.

La glace a une grande importance dans la vie des sud-Coréens. Il est d’ailleurs très courant de voir des réductions dans les épiceries ouvertes 24 heures sur 24 comme deux achetées la 3ème gratuite ou une achetée et la seconde est offerte… Une glace coûte en moyenne 1 500 wons soit un peu plus d’un euro.