La nouvelle guerre des smartphones est lancée

Samsung Electronics a dévoilé le 7 août son nouveau smartphone Galaxy Note 10, marquant le début d’une nouvelle guerre des téléphones intelligents . D'autres fabricants prévoient de lancer leurs nouveaux modèles prochainement . En septembre, Apple présentera l'iPhone 11, et LG Electronics dévoilera le successeur du V50 ThinQ. Egalement , Samsung et Huawei devraient bientôt lancer leurs smartphones à écran flexible.





Le géant sud -coréen de l’électronique a donc présenté son nouveau smartphone Galaxy Note 10 mercredi à New York, lors d'une conférence qui a réuni plus de 4 000 personnes . Le modèle se décline en deux versions, le Note 10 doté d'un écran de 6,3 pouces et le Note 10 Plus avec un grand écran de 6,8 pouces. Le nombre de boutons sur l'appareil a été réduit par rapport aux modèles précédents. La prise jack audio a aussi disparu, et les bords autour de l'écran se sont amincis.





Ce qui attire surtout l'attention , c'est le stylet S-Pen, marque de fabrique des Galaxy Note. Il est capable de numériser les notes écrites instantanément, et permet également de contrôler les fonctionnalités de l’appareil à distance. Car ses mouvements peuvent être détectés par le mobile à une distance maximale de 10 m. En outre, les fonctions photo et vidéo se sont considérablement améliorées, et la connectivité avec le PC s'est également renforcée. Par ailleurs, la fonction « Zoom in Mic » permet, lorsque l’on zoome sur un sujet en filmant, d'amplifier le son qui s’en dégage.





L'accueil réservé au nouveau modèle de Galaxy Note est plutôt favorable. La chaîne de télévision américaine CNBC l'a décrit comme « mince, léger et puissant ». Cependant, certains médias estiment que son prix élevé pourrait rebuter les consommateurs. D'après le Wall Street Journal, le Galaxy Note 10 pourrait se vendre à 949 dollars et le Galaxy Note 10 Plus à au moins 1 099 dollars. Le quotidien américain note la résistance des consommateurs face à des prix dépassant les 1 000 dollars. Le magazine spécialisé The Verge a lui aussi estimé que le dernier smartphone de Samsung risquait de ne pas être facile à écouler en raison de son prix élevé, tout en appréciant ses fonctions et son design.





D'autres fabricants prévoient de dévoiler leurs derniers modèles dans les mois qui viennent. LG Electronics présentera le successeur du V50 ThinQ à l’occasion du salon IFA qui aura lieu en septembre à Berlin. Ce nouveau modèle devrait être compatible 5G et équipé de deux écrans. Au cours du même mois, on découvrira l'iPhone 11 d’Apple, qui devrait se décliner en trois versions à l'instar de ses aînés. Enfin, les mobiles pliables de Samsung et de Huawei devraient arriver sur le marché aux alentours de septembre et d'octobre.