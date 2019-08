Jin de BTS élu « idole avec qui on veut le plus partir en vacances »

ⓒ YONHAP News

Qui n’a pas rêvé de passer ses vacances avec sa star préférée ? En cette période de vacances estivales, un sondage très intéressant a été lancé auprès des passionnés de k-pop.





Cette enquête a été menée par « Idol Chart », un site spécialisé dans les classements des membres de boys band et de girls band. A la question « avec quel membre de groupes d’idoles voulez-vous passer vos vacances ? », 18 575 internautes ont répondu entre le 15 et le 21 juillet.





C’est Jin, membre des Bangtan Boys, qui a pris la tête de ce classement. Il a obtenu à lui seul plus de la moitié des votes exprimés, à savoir 11 058. Le vocaliste de BTS est suivi par Park Ji-hoon et Lee Dae-hui, qui ont fait partie tous les deux du groupe Wanna One, dissous fin 2018.