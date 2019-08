Les fan meetings de BTS à Séoul et Busan estimés à plus de 365 millions d’euros

ⓒ KBS

Les Bangtan Boys sont sur toutes les lèvres et ce n’est pas prêt de s’arrêter. Le boys band le plus adulé au monde attire cette fois-ci l’attention d’une équipe de chercheurs de l’université Korea. Ils se sont penchés sur les retombées économiques des fan meetings organisés par BTS.





Selon eux, les effets économiques des quatre rencontres avec les Army qui se sont tenues les 15 et 16 juillet à Busan et les 22 et 23 juillet à Séoul sont estimés à plus de 365 millions d’euros.





Au-delà des retombées directes, le septuor a également généré des retombées indirectes comme la promotion de la ville hôte et du tourisme local.





L’impact économique engendré par les deux fan meetings de Busan correspond à 1,6 % du PIB de cette première ville portuaire sud-coréenne. Ce chiffre est 5,5 fois plus important que celui enregistré par le festival international du film de Busan, le fameux BIFF considéré comme le Festival de Cannes d’Asie.