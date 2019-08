L’agence de Monsta X prévoit le lancement d’un nouveau boys band en 2020

Starship Entertainment, qui compte plusieurs célèbres acteurs comme Lee Dong-wook et Song Seung-hun, est également reconnu comme une agence de chanteurs. Parmi les chanteurs qui y appartiennent, les plus célèbres sont le groupe masculin Monsta X composé de sept garçons et Cosmic Girls comptant 13 jeunes filles.





Encouragé surtout par le succès retentissant de ses artistes, Starship Entertainment prépare depuis l’an dernier un projet musical de grande ampleur. Ainsi, un nouveau boys band sera dévoilé au début de l’année prochaine.





Ce groupe attire déjà beaucoup d’attention du public, d’autant plus que Monsta X gagne en popularité au-delà des frontières.