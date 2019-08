Fin.K.L sortira un album best-of comptant ses 10 plus gros hits

L’ancien girls band Fin.K.L va publier le 19 août un album best-of afin de célébrer le 21e anniversaire de sa formation. Ce groupe qui a débuté en 1998 sous le label DSP Entertainment est composé de quatre membres, à savoir Lee Hyori, Ok Joo-hyun, Sung Yu-ri et Lee Jin.





Le futur album comptera ses 10 plus gros hits comme Blue Rain, To My Boyfriend et Eternal Love. Cette nouvelle est d’autant plus bienvenue que les quatre anciennes idoles se sont aujourd’hui réunies 14 ans après leur séparation pour l’émission de télé-réalité « Camping Club ».





Rappelons que chacune d’entre elles a lancé sa carrière en solo après la fin des activités menées sous le nom « Fin.K.L », l’acronyme de « Fine Killing Liberty » qui veut dire la lutte contre l'oppression de toutes les libertés.





Les fans attendent désormais avec impatience la nouvelle d’un concert de ce groupe très populaire à la fin des années 90. L’organisation du concert de Fin.K.L est d’ailleurs le but final de « Camping Club » diffusé actuellement sur JTBC.