Samsung et LG figurent dans le top 3 des marques sur le marché indien

Les deux géants sud-coréens de l’électronique Samsung et LG ont occupé respectivement la première et la troisième place dans le classement des 100 meilleures marques en Inde, publié récemment par Campaign Asia-Pacific, une société de marketing et de communication.





Samsung a ainsi conservé la tête depuis 2016, et son concurrent et compatriote s’est maintenu au même rang pour la deuxième année consécutive. En 2017, il s’était classé 6e. La deuxième place cette année est revenue à l’entreprise suisse Nestlé.





Un responsable de l’enquête a affirmé dans le rapport que le premier conglomérat du pays du Matin clair avait subi un coup dur avec l’explosion des batteries de son modèle de smartphone Galaxy Note 7 en 2017, mais qu’il avait réussi à tourner la page avec succès. Selon lui, les deux mastodontes sud-coréens bénéficient de bonnes évaluations sur le marché indien des téléphones portables et de l’électroménager.