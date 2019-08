Producteurs (5) 좋겠다

*Dialogue de la onzième semaine

탁예진: 아... 그냥 어제를 내 인생에서 확 그냥 도려내버리고 싶다, 나.

Tak Ye-jin : Ah, j’ai juste envie d’effacer carrément de ma vie la journée d’hier, moi.

김홍순: 크게 싸웠구나? 뭐 합의금 물어줘야 되고 그래?

Kim Hong-sun : Vous vous êtes sérieusement disputés ? Tu dois leur verser de l’argent pour trouver un accord ?

탁예진: 그런 거 아니라고.

Tak Ye-jin :Je te dis que ce n’est pas ça.

김홍순: 야, 그런데 너희 팀이 종이 타러 가면

Kim Hong-sun : Eh, quand ton équipe va demander du papier,

행정반에서 별소리 않고 주고 그러디?

est-ce qu’à l’administration, ils ne vous font pas de difficultés ?

탁예진: 종이? 몰라. 주겠지. 너는 종이가 문제니?

Tak Ye-jin : Du papier ? Sais pas. Ils doivent nous le donner. Toi, ton problème, c’est le papier ?

김홍순: 나는 지금 종이가 문제야. 우리 팀만 안 주는 것 같단 말이야.

Kim Hong-sun : C’est actuellement mon problème le papier.

On dirait qu’il y a seulement à notre équipe qu’ils n’en donnent pas.

탁예진: 좋겠다. 너는 종이가 문제라서.

Tak Ye-jin : Je t’envie. Que ce soit le papier ton problème.





*Expression à retenir

좋다: adjectif, être bon, être bien

→ 그 여자는 마음이 좋아요. Cette femme a bon cœur.

겠: suffixe qui exprime le futur ou le futur proche qui se place entre le radical du verbe

et le suffixe de terminaison

→ 내일은 날씨가 흐리겠다. Le temps sera couvert demain.

→ 좋겠다Je t’envie.





*Vendredi 9 août

Résumé de l’histoire

Cindy est critiquée par ses fans pour sa décision de quitter son groupe pour se lancer dans une carrière solo. Heureusement pour elle, les rapports qu’elle va développer dans un autre domaine vont lui permettre de s’ouvrir un peu plus, même si elle en souffrira au début...





Quant à la productrice 탁예진 pour elle non plus, la vie n’est pas facile. Deux choses la préoccupent particulièrement. L’argent. Elle n’en a pas beaucoup et depuis qu’elle a endommagé la voiture du tout nouveau jeune producteur de la KBS, 백승찬, elle jongle pour pouvoir le dédommager petit à petit. Ce qui ne simplifie pas leur relation car ils sont amenés à travailler ensemble pour certaines émissions.





Et puis, sa situation financière ne lui permet pas d’être indépendante. Elle cohabite actuellement avec le producteur 라준모 chez qui elle s’est imposée pour quelques temps, éprouvant de plus en plus pour son ami d’école, des sentiments amoureux. Mais, elle en souffre car lui ne se rend compte de rien. Bref, elle est tiraillée de tous côtés ce qui la rend parfois un peu excentrique...









À retenir

- Comme ça, tel quel, juste 그냥

- Hier 어제

- Ma vie 내 인생

- Complètement, totalement, carrément 확

- Sérieusement 크게

- Se battre, se disputer 싸우다

- Un accord, un consentement 합의

- Le montant 금

- La copule négative 아니다 ne pas être

- Le suffixe de citation utilisé dans le style indirect 라고

- Vous, votre, vos 너희

- 팀 (team) une équipe

- Le papier 종이

- Le verbe 타다 prendre, emprunter, demander

- Le suffixe 면si, quand

- Le service administratif, l’administration 행정반

- Des difficultés 별소리

- Ignorer, ne pas savoir 모르다

- Le verbe donner 주다

- Un problème 문제

- Maintenant, actuellement 지금

- Explication de l’expression de la semaine 좋겠다 Je t’envie

- Le suffixe 라서 puisque, parce que, comme





Répétition de l’expression de la semaine

Je t’envie 좋겠다