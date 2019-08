© Getty Images Bank

L’inflation et la déflation sont deux des termes économiques les plus courants dans l’économie d’aujourd’hui. Mais avez-vous déjà entendu parler de la screwflation, qui est une combinaison des mots anglais « screw » et « flation » ? En français, le terme screw veut dire tour de vis, aussi peut-on le comprendre comme une difficulté dans la vie à joindre les deux bouts. Pour ce qui est de la screwflation, ce phénomène indique que les gens sont aux prises avec de multiples fardeaux financiers, alors qu’en même temps ils font face à une hausse généralisée des prix des produits de première nécessité.





Dans cette situation, les difficultés sont de plus en plus fortement ressenties comme les effets de l’inflation ou encore du chômage. Et même si certains indices économiques peuvent indiquer une reprise économique, nombreux doivent se serrer la ceinture quand les revenus diminuent et que les dépenses augmentent. Ce qui engendre un cercle vicieux, vu que l’affaiblissement de la consommation intérieure nuit à l’économie.





Malheureusement, la Corée du Sud est l’une des économies dans le monde qui devrait faire l’expérience de cette situation au second semestre de l’année en raison de facteurs externes très défavorables et de la détérioration de la demande intérieure. Devant cette situation, est-il donc plus que jamais nécessaire que le gouvernement déploie divers efforts pour prévenir ce phénomène.