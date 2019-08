La comédie musicale « Cyrano » est de retour deux ans après sa première représentation en 2017 en Corée du Sud.





Cette pièce qui traite d’une relation triangulaire particulière et d’un amour romantique est inspirée de la pièce de théâtre « Cyrano de Bergerac » d’Edmond Rostand. Le héros de l’œuvre, Cyrano de Bergerac, est un brave soldat. Mais à cause de son nez exceptionnellement grand, il n’ose pas déclarer son amour pour Roxane et aide, au contraire, celle-ci qui est amoureuse d’un autre homme.





Cette fois-ci, la pièce a été adaptée pour être plus dramatique et plus dynamique. Certains éléments ont été réinterprétés de façon plus moderne. Les airs beaucoup appréciés par les paroles poétiques ont été arrangés pour maximiser les émotions des personnages.





La mise en scène connaîtra aussi des changements : de nouvelles vidéos seront projetées et une scène rotative sera installée.





Date : du 10 août au 13 octobre 2019

Lieu : Kwanglim Arts Center à Séoul

Site : http://www.klarts.kr/