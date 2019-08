Ballet national de Corée : « Le lac des cygnes »

Le Ballet national de Corée présentera « Le lac des cygnes » les 16 et 17 août au Centre du cinéma de Busan.





Ce chef-d'œuvre classique sur une musique de Tchaïkovski est le ballet le plus joué au monde. Sa première représentation a été donnée en 1877 au

Théâtre Bolchoï à Moscou.





La compagnie présentera la version de Iouri Grigorovitch qui était le directeur artistique du Ballet du Bolchoï pendant plus de 30 ans. On estime que sa version dévoilée en 1967 est plus dynamique que les autres. Elle fait valoir le conflit sans merci entre le diable et le prince Siegfried et son histoire aboutit à un heureux dénouement. La princesse Odette pardonne au prince d’avoir pris Odile pour elle et leur amour vainc le mal.





La troupe sud-coréenne a présenté cette version pour la première fois en 2001 et depuis, elle est devenue son répertoire représentatif.





Date : les 16 et 17 août 2019

Lieu : Centre du cinéma de Busan

Site : http://www.dureraum.org/