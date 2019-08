Producteurs (6) 필름이 잘 끊겨

*Dialogue de la onzième semaine

탁예진: 이건 오늘치 결제가 아니야. 선불이야.

Tak Ye-jin : Ça, ce n’est pas l’argent que je te dois aujourd’hui. C’est un paiement anticipé.

백승찬: 예?

Paek Seung-chan : Pardon ?

탁예진: 내가 너한테 그 어떤 특수한 임무를 줄 거거든.

Tak Ye-jin : C’est parce que je te charge d’une mission spéciale.

백승찬: 어떤?

Paek Seung-chan : Quelle mission ?

탁예진: 네가 들은 걸 준모도 들었는지 그걸 알아내는 뭐 특수한 임무랄까?

Tak Ye-jin : Est-ce que Jun-mo a aussi entendu ce que t’as entendu, c’est ça ta mission spéciale.

백승찬: 네. 그러니까 어제 선배님이 술이 취해서 거짓말을 좀 했는데

Paek Seung-chan : Oui. Donc, comme vous étiez saoûle hier et que vous avez un peu menti, vous voulez que je trouve si Jun-mo s’en souvient

그걸 준모 선배님이 기억을 하나 못하나 알아내야 한다는 말씀이시죠?

ou non. C’est ce que vous voulez dire ?

탁예진: 뭐... 사고 조사 쯤으로 해 두자.

Tak Ye-jin : Euh, disons que c’est une investigation sur un accident.

백승찬: 제가 보기에는 준모 선배님 어제 많이 취하셨습니다.

Paek Seung-chan : À mon avis, c’est que Jun-mo était très saoul hier.

탁예진: 응, 알아. 걔가 취하면 필름이 잘 끊겨.

Tak Ye-jin : Oui, je sais. Quand il est saoul, le film se coupe facilement.





*Expression à retenir

필름: nom, un film, une pellicule

이: particule qui marque la fonction de sujet

→ 오늘은 바람이 분다. Aujourd’hui, il fait du vent.

잘: adverbe, bien

→ 잘 안 들려요. Je n’entends pas bien.

끊기다: verbe, être rompu, être coupé

→ 도로가 끊겼어요. La route est coupée.

→ 필름이 잘 끊겨 Le film se coupe facilement.





*Vendredi 9 août

Résumé de l’histoire

La productrice 탁예진 fait face à quelques difficultés. Et en situation de stress, il arrive de se retrouver autour d’un verre avec des proches. Parfois, l’alcool aide à délier les langues, et ce soir-là, c’est la jeune femme qui ouvre son cœur.





En compagnie de son ami d’enfance, celui chez qui elle vit en ce moment, le producteur 라준모, qui est également celui qu’elle aime en secret, elle va finalement avouer haut et fort ce trop plein d’affection de longue date. Heureusement pour elle, peut-être, 준모 était déjà ivre, mais il y avait quelqu’un d’autre avec eux. Et ce quelqu’un n’était autre que le jeune producteur 백승찬 qui lui, était tout à fait lucide. Il a donc tout entendu. C’est lui qui, finalement, raccompagne 예진 et 준모 chez eux. Il dort même sur le canapé de leur appartement.





Le lendemain, après un réveil difficile, 예진 se rappelle petit à petit des bribes de la soirée de la veille et veut à tout prix savoir si 준모 se souvient de quelque chose. Il n’y a qu’un seul moyen pour elle de le savoir....









À retenir

- Aujourd’hui오늘

- Le règlement 결제

- La copule négative 아니다 ne pas être

- Un paiement anticipé 선불

- 예 oui, comment, quoi, pardon

- Je내가, la forme contractée de 나-가

- Tu, toi 너

- À quelqu’un, pour quelqu’un 한테

- Être particulier, être spécial 특수하다

- Une tâche, un devoir, une mission 임무

- L’adjectif interrogatif 어떤 quel(le)

- Tu네가, la forme contractée de 너-가

- Le verbe entendre 듣다

- La construction du passé avec le suffixe 은/ㄴ

- Alors, c’est pour cela que 그러니까

- Hier 어제

- Un senior 선배

- L’alcool, une boisson alcoolisée 술

- Être saoul(e) 취하다

- Un mensonge거짓말, mentir 거짓말하다

- Se souvenir, se rappeler 기억하다

- Ne pas pouvoir, être dans l’impossibilité de못 하다

- Trouver, découvrir알아내다

- Un incident, un problème, un accident사고

- Une enquête, une investigation 조사

- L’adverbe beaucoup, très 많이

- Le suffixe honorifique 시

- Connaître, savoir, comprendre알다

- Explication de l’expression de la semaine 필름이 잘 끊겨 Le film se coupe facilement





Répétition de l’expression de la semaine

Le film se coupe facilement 필름이 잘 끊겨