Moon Jae-in procède à un remaniement de son gouvernement

Le président de la République a procédé le 9 août à un nouveau remaniement de son gouvernement. Moon Jae-in a remplacé huit officiels de niveau ministériel et nommé un nouvel ambassadeur aux Etats-Unis. Ce remaniement, qui intervient à huit mois des élections législatives, permet notamment de remplacer certains ministres qui souhaitaient quitter le gouvernement pour briguer un mandat parlementaire.





La nomination la plus remarquable est celle du conseiller présidentiel aux affaires civiles Cho Kuk au poste de ministre de la Justice. Cho est un ancien professeur de droit à l'université nationale de Séoul. Il est l'un des plus proches collaborateurs du chef de l’Etat. Sa nomination était en effet attendue par de nombreux observateurs. Au poste de ministre des Sciences et des TIC a été nommé Choi Ki-young, professeur à l'université nationale de Séoul. Kim Hyeon-soo, ancien vice-ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, a été choisi pour en prendre la tête. Lee Jung-ok, professeure de sociologie à l'université catholique de Daegu, a quant à elle été nommée à la tête du ministère de l'Egalité des sexes et de la Famille.





Par ailleurs, le président Moon a choisi Cho Sung-wook, professeur à l'université nationale de Séoul, pour diriger la Commission de la concurrence de Corée (KFTC). Le député du Minjoo Lee Su-hyeok a été désigné ambassadeur aux Etats-Unis. Enfin, Jeong Se-hyun, ancien ministre de la Réunification, a été nommé comme président adjoint du Conseil consultatif pour la réunification nationale (NUAC).





A noter que la ministre des Affaires étrangères Kang Kyung-wha, la ministre de l'Aménagement du territoire et des Transports Kim Hyun-mee, le ministre de la Santé et du Bien-être Park Neung-hoo tout comme le ministre de la Défense Jeong Kyeong-doo ont été reconduits à leur poste.





Le locataire de la Maison bleue avait déjà remplacé sept de ses ministres le 8 mars dernier. Avec ce dernier remaniement, la nouvelle équipe gouvernementale est désormais au complet. Ce dernier changement ministériel vise, d'une part, à resserrer les rangs du pouvoir en vue des élections législatives qui auront lieu en avril prochain et, d'autre part, à apporter au gouvernement un nouvel élan nécessaire pour mener à bien les affaires de l'Etat durant la seconde moitié du mandat de Moon Jae-in.





Yoo Young-min, Lee Gae-ho et Jin Sun-mi, qui dirigent respectivement les ministères des Sciences et des TIC, de l'Agriculture et enfin de l'Egalité des sexes et de la Familles, ont en effet exprimé leur souhait de se présenter aux élections législatives d'avril 2020. Ils auraient préféré quitter le gouvernement pour se consacrer à la préparation du scrutin dans leur circonscription. Pour occuper les postes laissés vacants par le départ de ces ministres, Moon Jae-in a pris un soin particulier à choisir des experts reconnus dans leur domaine, capables de poursuivre les réformes entamées durant la première moitié du mandat présidentiel. En outre, en choisissant son plus proche collaborateur Cho Kuk comme nouveau ministre de la Justice, le chef de l'Etat a montré sa ferme volonté de réformer en profondeur le Parquet, bien que cette nomination ne fasse pas l’unanimité au sein de la classe politique. Les auditions de confirmation parlementaires des futurs ministres se dérouleront dans les semaines qui viennent.