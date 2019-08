La Corée du Sud retire le Japon de sa « liste blanche »

ⓒKBS News

Le gouvernement sud-coréen a décidé de retirer le Japon de sa « liste blanche » des partenaires commerciaux privilégiés. Le ministère sud-coréen de l'Industrie, du Commerce extérieur et de l'Énergie a publié le 14 août le projet d'amendement du décret sur la gestion du commerce des matériaux stratégiques qui prévoit d'exclure son pays voisin de sa liste de partenaires commerciaux bénéficiant de conditions privilégiées. Le texte fera l'objet d'une consultation publique durant vingt jours suivant sa publication. Il devrait ainsi entrer en vigueur au début du mois prochain.





En vertu du nouveau décret, le gouvernement sud-coréen classera les pays importateurs des matériaux stratégiques en trois catégories, contre deux actuellement. La catégorie A-1 regroupe ceux qui adhèrent aux quatre principaux régimes de contrôle des exportations, dont l'arrangement de Wassenaar, et qui bénéficient des procédures préférentielles quand ils importent des matériaux stratégiques de la Corée du Sud. Au total, 28 nations appartiennent à cette catégorie. La catégorie A-2 concerne les pays qui, tout en étant membres des quatre régimes internationaux de contrôle des exportations, ne respectent pas correctement les règles de ces régimes et qui, par conséquent, ne bénéficient que partiellement des conditions préférentielles. Seul le Japon figure dans cette catégorie. Enfin, la catégorie B englobe le reste des pays importateurs. Ils font l'objet des mesures de restriction commerciale .





Le ministère a indiqué que cette nouvelle classification des partenaires commerciaux s'inscrivait dans le cadre des efforts habituels visant à améliorer le système de contrôle des exportations de la Corée du Sud. Pourtant, pour beaucoup, cette mesure fait écho à la récente décision du Japon qui l’a rayée de sa liste blanche des pays bénéficiant des procédures simplifiées pour importer des produits « made in Japan ».





Après l'annonce par le gouvernement sud-coréen de sa nouvelle mesure, Tokyo a affirmé que cette décision était non fondée et contraire aux règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). La Corée du Sud a rétorqué que le Japon avait déjà enfreint par le passé les règles des régimes internationaux de contrôle des exportations et qu'il continuait d'effectuer des exportations non conformes, ce qui justifiait la mesure de restriction prise par le gouvernement sud-coréen à son encontre.





Ainsi, aujourd'hui, une guerre commerciale se dessine entre la Corée du Sud et le Tokyo. Les échanges commerciaux entre les nations risquent d'en subir les conséquences. Le ministre de l'Industrie, du Commerce extérieur et de l'Énergie Sung Yun-mo a toutefois assuré que le pays était prêt à mener des discussions avec le Japon si ce dernier le demande durant la période de consultation publique sur le nouveau décret. Le gouvernement sud-coréen a également affirmé ne pas avoir l'intention d'imposer des mesures de restriction à des produits d'exportation ciblés, comme l'a fait le Japon.