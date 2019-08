Le président de la République s’engage à bâtir un « pays inébranlable »

ⓒYONHAP News

Moon Jae-in a promis de bâtir une « nation que personne ne peut ébranler », dans son discours prononcé lors de la célébration du 74e anniversaire de la libération de la Corée. Le chef de l'Etat a également affirmé que son pays était prêt à saisir la main du Japon si celui-ci opte pour le dialogue et la coopération. Et d’ajouter que les deux voisins pourront faire ensemble de l'Asie du Nord-est une zone de commerce équitable et de coopération.





La cérémonie marquant les 74 ans de la fin de la colonisation japonaise a eu lieu jeudi au Hall de l'indépendance de Corée à Cheonan, dans la province de Chungcheong du Sud. Dans son discours prononcé à cette occasion, le président de la République a indiqué que, pour l'heure, la Corée du Sud n'était pas suffisamment puissante et restait un pays divisé et que, de ce fait, elle avait un long chemin à faire pour devenir un « pays inébranlable ». Pour y arriver, le chef de l'Etat a proposé trois objectifs, à savoir devenir une puissance économique capable d’assumer ses responsabilités, jouer un rôle de pont pour promouvoir la paix et la prospérité et, enfin, construire une économie de paix et réaliser la réunification de la péninsule coréenne.





S'agissant des relations sud-coréano-nippones, Moon a rappelé que la Corée du Sud avait assidûment poursuivi ses efforts de coopération avec le Japon en matière de sécurité et d'économie. Il a ensuite affirmé que se pencher sur le passé ne signifiait pas s'y accrocher mais le surmonter pour se diriger vers le futur. Le chef de l'Etat a ainsi souligné sa volonté de développer des relations bilatérales tournées vers l'avenir. Enfin, il a espéré que l’Archipel réfléchira sur son passé qui a causé des malheurs chez les pays voisins, et qu'il pourra promouvoir, aux côtés de la Corée du Sud, la paix et la prospérité en Asie du Nord-est.





Le discours du président pour célébrer l'anniversaire de la libération de la Corée était particulièrement attendu cette année. Car il intervenait sur fond de tensions croissantes entre Séoul et Tokyo. Contrairement aux pronostics de certains, le numéro un sud-coréen s'est abstenu de véhiculer un sentiment antijaponais ou de critiquer directement le pays voisin. Au contraire, il s'est déclaré ouvert au dialogue avec le Japon tout en insistant sur l'importance de le surpasser, notamment sur le plan économique. D’ailleurs, quelques jours plus tôt, Moon avait exhorté ses compatriotes à réagir avec sang-froid face aux restrictions commerciales nippones.





Par ailleurs, le locataire de la Cheongwadae a balayé la demande de boycott des Jeux olympiques de Tokyo 2020 formulée par certains hommes politiques. Dans son discours jeudi, il a rappelé que Pyeongchang, Tokyo et Pékin, trois villes en Asie du Nord-est, accueillent tour à tour les Jeux olympiques. Il a ensuite espéré que les JO d’été de Tokyo constitueront une occasion pour renforcer l'amitié et la coopération entre les pays.