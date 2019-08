Les Russes et la péninsule coréenne

ⓒ KBS

Durant cette semaine de commémoration de la libération du joug colonial japonais, il est bon de rappeler que la Russie fut et reste un acteur majeur des enjeux coréens. Si l'implication de l'URSS dans la division de la péninsule en deux régimes, après l'indépendance et surtout la guerre de Corée, est plus ou moins connue de tous, la présence russe au pays du Matin clair l'est beaucoup moins.





ⓒ KBS

Les derniers gouvernements indépendants de la dynastie Joseon tentèrent de contrebalancer la mainmise japonaise sur le royaume, en s'appuyant sur la Russie, alors très présente dans la région.









Aujourd'hui, de nombreux Russes, en particulier ceux d'Extrême-Orient, viennent séjourner en Corée du Sud, en particulier à Séoul, pour des raisons touristiques ou pour faire des affaires.





ⓒ KBS

La main d'œuvre russe est très importante dans l'industrie du spectacle au sens large puisqu’ils sont nombreux à vendre leurs talents de danseur ou de musicien. On les retrouve aussi dans des fermes de la péninsule.





ⓒ YONHAP News

« Un regard » comme toujours en musique et avec des références pour ceux qui voudront en savoir plus sur cette vieille relation.