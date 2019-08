« HELLO Chapter 1. Hello, Stranger », premier EP de CIX

CIX, qui est la contraction de « Complete in X », est un boys band formé par C9 Entertainment. Ce nom énigmatique signifie que le groupe devient complet lorsque les cinq membres sont réunis.

Les cinq garçons sont Lee Byoung-gon, Kim Seung-hun, Kim Yong-hee, Bae Jin-young et Yoon Hyun-suk. Parmi eux, Lee Byoung-gon, alias BX, s’est fait connaître grâce à sa participation au programme de concours « MIXNINE » diffusé sur JTBC entre octobre 2017 et janvier 2018.

BX et Kim Seung-hun ont pris part à l’émission « YG Treasure Box » diffusée sur JTBC2 entre novembre 2018 et janvier 2019. Lors de la finale, ils ont été éliminés. Les deux anciens apprentis du label YG Entertainment sont aujourd’hui le leader et le vocaliste principal du groupe CIX.

Quant à Bae Jin-young, il a déjà lancé sa carrière de chanteur à travers le boys band Wanna One formé à l’issue de la saison 1 de « Produce 101 ». Yong-hee et Hyun-suk, appartenant au label C9 Entertainment, se sont dernièrement joints aux trois membres retenus pour former le boys band CIX.

CIX a officiellement fait ses débuts le 23 juillet dernier en sortant son premier EP baptisé « HELLO Chapter 1. Hello, Stranger ». Ce disque compte cinq chansons dont le morceau phare est intitulé « Movie Star ». Sa chorégraphie est signée par la célèbre troupe de danseurs sud-coréens Juste Jerk.