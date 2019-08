Les producteurs de k-pop attirent de plus en plus d’adeptes

ⓒ Getty Images Bank

A mesure que l’engouement pour la k-pop se renforce, l’intérêt porté sur les producteurs va croissant. Appelés « hit makers », certains d’entre eux s’imposent comme un poids lourd dans l’industrie musicale de la Corée du Sud.





Gaeko du célèbre duo de hip-hop Dynamic Duo est aujourd’hui reconnu en tant que producteur. Il a assuré l’ensemble de la production du premier mini-album d’Exo-SC, le sous-groupe du boys band Exo, composé de Sehun et Chan-yeol. Intitulé « What a life », ce disque est applaudi non seulement par les fans mais aussi par la critique.





L’équipe de producteurs « Devine Channel », représentée par Kei Lim, a donné naissance à plusieurs hits de célèbres boys band, à commencer par BTS et Exo. Quant à Doko, il fait preuve de son talent pour la musique non seulement en tant qu’auteur-compositeur-interprète mais aussi en tant que producteur. Ce célèbre coach vocal des groupes d’idoles comme Twice et Stray Kids a participé au dernier album de la vocaliste Younha et au premier EP du nouveau boys band CIX.