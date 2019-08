Shin Hye-sung ira à la rencontre de ses fans à Taïwan

ⓒ YONHAP News

Shin Hye-sung est de retour pour rencontrer ses fans en tant que chanteur solo. Baptisé « 2019 SHIN HYE SUNG FAN PARTY IN TAIPEI FOR YOU », son fan meeting se tiendra le 31 août à Taïwan. Le dernier événement destiné à ses adeptes taïwanais remonte à il y a plus de deux ans.





Le vocaliste du groupe masculin « Shinhwa » formé en 1998 par le label SM Entertainment a passé en mai un moment privilégié avec ses fans sud-coréens. A cette occasion, il a organisé plusieurs événements pour le plus grand plaisir de ses fans, comme l’offre de bouquets de fleurs qu’il a lui-même réalisés.





Le chanteur anime actuellement l’émission « Odyssée musicale de Shin Hae-sung » diffusée tous les jours à 20h30 sur SBS Love FM.