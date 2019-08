« We Boom », 3e EP de NCT Dream

NCT Dream est la troisième unité du boys band NCT formée en 2016 par SM Entertainment. NCT, qui est l’acronyme de « Neo Culture Technology », est un groupe original ayant un nombre illimité de membres qui peuvent être divisés en plusieurs unités basées dans diverses villes autour du monde.

Ayant fait ses débuts le 24 août 2016 avec le single « Chewing Gum », NCT Dream comptait initialement sept membres: Mark, Renjun, Jeno, Hae-chan, Jae-min, Chenle et Ji-sung. Agé de 19 ans, Mark n’en fait plus partie depuis le 31 décembre dernier car NCT Dream applique un système selon lequel les membres atteignant l’âge adulte quittent le groupe.

Composé aujourd’hui de six garçons, ce boys band est de retour avec son 3e mini-album « We Boom », 11 mois après avoir sorti son 2e EP « We Go Up ». Depuis 2016, le sous-groupe de NCT ne cesse d’évoluer tant dans sa musique que dans ses performances et est aujourd’hui devenu une véritable icône des adolescents.

Le 3e EP de NCT Dream comporte au total six morceaux de divers genres allant du hip-hop jusqu’au trap. Et son titre phare intitulé « BOOM » est un véritable hymne à la jeunesse encourageant les ados à vivre à fond en écoutant leur cœur.

Conscient de leur influence auprès de ses fans, le groupe cherche ainsi à véhiculer un message positif auprès du jeune public.