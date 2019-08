Festival international du vin de Daejeon 2019

Le Festival international du vin de Daejeon sera organisé du 23 au 25 août au Daejeon Convention Center.





C’est dans cette ville située au centre du pays que la première marque de vin moderne sud-coréen « Sunry Port Wine » a été produite et distribuée dès 1969.





Lors de cette manifestation, les visiteurs pourront déguster quelques milliers de vins venant d’une trentaine de pays, dont les principaux producteurs de cette boisson alcoolisée tels que l’Italie, l’Espagne, la France et l’Allemagne.





Plusieurs séminaires seront organisés pour aider les amateurs de vin à obtenir des connaissances sur le vin et les variétés de raisins. Il y aura également diverses activités intéressantes : séance de cuisine avec un célèbre chef qui proposera les accords mets et vins, bain de pieds au vin, fabrication de vin à l’oignon, etc.





Date : du 23 au 25 août 2019

Lieu : Daejeon Convention Center

Site: http://www.djwinefair.com