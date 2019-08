Festival de la crevette charnue du port de Namdang à Hongseong 2019

Le Festival de la crevette charnue du port de Namdang se déroulera du 24 août au 15 septembre à Hongseong, dans la province de Chungcheong du Sud.





Les crevettes charnues sont les spécialités de la côte ouest. Le port de Namdang est riche en fruits de mer tels que ces crevettes, des crabes bleus et des poulpes ocellés.





Au cours de cette fête annuelle, il est possible de déguster non seulement des crevettes fraîches, mais aussi des plats à base de ces crustacés. Or, cette manifestation ne se limite pas à un événement culinaire. Elle propose également divers programmes pour divertir les touristes. C’est pourquoi elle attire chaque année plus de 700 000 visiteurs.





Cette édition proposera des activités variées auxquelles ils peuvent participer : pêche de coquillages et de crevettes charnues sur le banc de sable, compétition de chant, concours de danse, entre autres. Ils auront également l’occasion d’assister à une parade de bateaux de pêche et d’acheter des crevettes à un prix intéressant dans une foire.





Date : du 24 août au 15 septembre 2019

Lieu : port de Namdang et ses environs à Hongseong

Site : http://tour.hongseong.go.kr