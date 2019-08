L’économie pélican

© Getty Images Bank

De nombreux termes économiques sont associés à des animaux en anglais, comme le « bear market », le marché de l’ours ou les « doves » les colombes. En fait, le premier signifie une condition dans laquelle les cours des actions chutent et le second fait référence aux négociateurs qui adoptent une approche plutôt modérée. De nos jours un nouveau terme a fait son apparition, c’est celui de « l’économie du pélican ».





Localement, ce terme est utilisé pour expliquer le besoin que les industries sud-coréennes doivent ressembler davantage à des pélicans, ce qui leur permettrait de nourrir leurs poussins et d’accroître leur autonomie dans certains secteurs comme ceux des matériaux, des pièces détachées ou encore des équipements.





L’économie du pélican est à l’opposé de celle dit du « cormoran ». Dans la pêche au cormoran, l’oiseau ne peut pas avaler les poissons qu’il attrape à cause d’une ligature que le pêcheur lui a mise autour du cou, ce qui permet à ce dernier de récupérer ses prises. Jusqu’ici, les industries sud-coréennes ont été comparées à des « cormorans », car une partie importante de leurs bénéfices va au Japon en raison de leur forte dépendance à l'égard des entreprises de l’archipel pour leurs matériaux et leurs pièces essentiels.





Mais aujourd’hui, suite aux représailles économiques de Tokyo contre Séoul, la Corée du Sud juge de plus en plus nécessaire de passer à une économie du pélican et de produire ses propres matériaux et composants de manière indépendante. Ainsi conformément à la politique du gouvernement visant à soutenir les industries concernées, les petites et les grandes entreprises devraient-elles s’unir et se concentrer sur le développement technologique.