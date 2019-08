Forte dégradation du potentiel de croissance de l’économie sud-coréenne

© YONHAP News

Le potentiel de croissance correspond au taux maximal possible auquel une économie peut se développer en utilisant toutes ses ressources, comme la main-d’œuvre, le capital et la technologie, sans générer d’effets négatifs tels que l’inflation. Dans le cas de la Corée du Sud, entre 1991 et 1995, ce potentiel se situait autour de 7 %. Mais au fil des ans, ce chiffre s’est réduit comme peau de chagrin. Entre 1996 et 2000 pendant la crise financière asiatique, il est tombé à 5 %. Ensuite, dans les années 2000, à 4 %, puis à 3,2 entre 2011 et 2015. Et pour la période de 2016 à 2020, il a chuté à 2,5 %. Une chute qui devrait se poursuivre car selon l’Institut de recherche Hyundai, il pourrait dégringoler jusqu’à 2,1 % entre 2021 et 2025, et même être inférieur à 2 % après 2026. Mais le plus grave, c’est que rien à l’horizon ne semble pourvoir stopper cette dégringolade. En effet, selon le Bureau national des statistiques, la population sud-coréenne en âge de travailler, soit les personnes âgées de 15 à 64 ans, devrait commencer à diminuer cette année. Et le phénomène devrait s’accélère dans les années à venir. ! Et qui dit vieillissement de la population, dit aussi affaiblissement de la productivité, réduction de l’épargne et des investissements. Ce qui, au final, fait craindre une perte de vitalité de l’économie.