« Pour la nostalgie » de Pak Wan-seo

« Pour la nostalgie » a valu à son auteure Pak Wan-seo le prestigieux prix littéraire Hwang Sun-won en 2001. Dans ce court récit, la narratrice ressent de la nostalgie pour sa cousine de huit ans sa cadette.









Une île de la mer du Sud fraîche en été et douce en hiver, là où les feuilles jaunes de ginkgo tombent sur l’herbe verte.





Une île où un pêcheur encore séduisant à l’âge de 70 ans rentre, tenant fièrement des dorades roses qu’il venait de pêcher dans la mer scintillante, à la maison, là où l’attend sa jolie épouse qui est aussi une bonne cuisinière.





Chaque fois que je pense à une telle île, mon cœur se remplit de nostalgie.

Le sentiment de nostalgie est une bénédiction. Je n’ai jamais rien regretté jusqu’à présent. Je ne savais pas à quel point mon cœur était desséché car je n’avais rien à regretter.

Mes enfants veulent partir en vacances, l’été prochain, sur l’île où habite leur tante, mais je n’aimerais pas le faire. Pour ma nostalgie.

En revanche, j’attends le jour où ma cousine m’enverra des dorades roses.





여름에는 시원하고 겨울에도 춥지 않은 남해의 섬.

노란 은행잎이 푸른 잔디 위로 지는 곳.





칠십에도 섹시한 어부가

방금 청정해역에서 낚아올린 분홍빛 도미를 자랑스럽게 들고

요리 잘하는 어여쁜 아내가 기다리는 집으로 돌아오는 풍경이 있는 섬.





그런 섬을 생각할 때마다

가슴에 그리움이 샘물처럼 고인다.





그립다는 느낌은 축복이다.

그동안 아무것도 그리워하지 않았다.

그릴 것 없이 살았음으로

내 마음이 얼마나 메말랐는지도 느끼지 못했다.

우리 아이들은 내년 여름엔

이모님이 시집간 섬으로 피서를 가지고

지금부터 벼르지만 난 안 가고 싶다.

나의 그리움을 위해.





그 대신 택배로 동생이 분홍빛 도미를 부쳐올 날을 기다리고 있다.









* Interview : Jeon So-yeong, critique littéraire

La narratrice menait une vie monotone sans rien regretter ni désirer. Ce n’est que lorsque sa relation avec sa cousine a été rétablie qu’elle a pu ressentir cette nostalgie ardente pour quelqu’un. Ce n’est pas comme si elle ne voulait plus voir sa cousine, mais elle voulait conserver ce sentiment de nostalgie aussi longtemps que possible. La nostalgie grandit quand on est loin de l’objet de ce désir.





Auteur :

Pak Wan-seo est née en 1931 à Gaepung dans la province de Gyeonggi, actuellement située en Corée du Nord, et décédée en 2011. Elle fait ses débuts littéraires avec la publication de son roman « L’arbre nu » en 1970.