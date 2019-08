Les spectacles de gymnastique de masse de la Corée du Nord

© KBS

Lorsque le président sud-coréen Moon Jae-in s’est rendu à Pyongyang en septembre de l’année dernière, il a assisté à une représentation d’un spectacle de gymnastique de masse, aussi appelé « Mass Games » en anglais. L’évènement a eu lieu dans le stade du 1er mai de la capitale nord-coréenne. Et quand le président chinois Xi Jinping a effectué sa première visite d’Etat en Corée du Nord, en juin dernier, il a lui aussi été invité à admirer le spectacle.





Ces représentations qui mélangent danse, gymnastique et bien sûr propagande sont devenues un passage quasi obligé de tout touriste au Nord. Elles sont organisées depuis des décennies et constituent un élément central du régime. L’objectif est d’afficher les supposées supériorité et légitimité du Nord auprès d’une audience domestique comme internationale. Pyongyang cherche aussi à renforcer sa solidarité interne.





Parfaitement synchronisées et organisées, les représentations obligent les jeunes participants à cesser d’aller à l’école pendant six mois, et de ne se concentrer que sur les répétitions. Certains de ces enfants seraient très jeunes, entre quatre et cinq ans. Tout ceci explique pourquoi ce spectacle a soulevé de nombreuses critiques : le spectacle a été accusé de constituer une violation des droits des enfants.





Un récit de Chung Eun-chan, transfuge nord-coréenne en Corée du Sud et professeure à l’Institut pour l’éducation sur la réunification.