Les sud-Coréens et l'alcool

Festivals de la bière ici et là à longueur d'année, plus gros consommateurs d'alcools forts, producteurs du premier spiritueux au monde... L'alcool fait même l'actualité ces jours-ci avec des sud-Coréens qui consomment de moins en moins de bières nippones depuis que Séoul et Tokyo sont entrés dans une dispute commerciale sans précédent. Mais pourquoi aiment-ils tant l'alcool ?





ⓒ YONHAP News

Le soju, qui dépasse de loin les vodkas et autres whiskies, est le premier spiritueux consommé dans le monde. Mais savez-vous de quoi est-il fait ? Et pourquoi les sud-Coréens en sont-ils si friands ?





ⓒ YONHAP News

Si vous êtes amateur de bière, alors vous aurez l'embarras du choix lors de votre prochain achat au pays du Matin clair. Les distributeurs proposent des dizaines et des dizaines de variétés différentes : locales, importées, produites par des brasseurs locaux ou internationaux, fruitées, fortes...





ⓒ Getty Images Bank

Enfin, le makgeolli est un incontournable de la table coréenne. Surtout lorsqu'il pleut. Mais savez-vous pourquoi ? Il semblerait que notre glycémie nous pousse à consommer cet alcool de riz avec un bon « pajeon ».





ⓒ YONHAP News