Yun, chanteuse française d’inspiration K-pop

Cette semaine, nous vous proposons de partir à la rencontre de Yun, jeune chanteuse française de 17 ans. Nous avons profité de son séjour en Corée du Sud cet été pour lui poser quelques questions sur sa nouvelle vie d’artiste. En effet, elle a fait ses débuts cette année avec son premier titre « Echec & Mat » (Sony Music France).





© Sony Music Entertainment France

Bien que le style musical et vestimentaire le laisser penser, notre invitée précise bien qu’elle n’en est pas pour autant une chanteuse K-pop, elle s’en inspire juste. A travers cet entretien, elle reviendra sur le tournage de son premier clip et abordera aussi la raison de sa présence au pays du Matin clair. Passionnée de danse avant tout, Yun se remémorera avec nous de ses débuts dans la danse et la façon dont elle a été repérée par sa maison de disques.





© Fournie par Yun

Son mini-album, comprenant également son premier titre « Echec & Mat », sort le 30 août. Restez informés de son actualité musicale sur son compte Instagram (@yun.officiel).