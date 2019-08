Producteurs (7) 손이 커요

*Dialogue de la onzième semaine

김태호: 역시 우리 변 대표님은 손이 커요.

Kim Tae-ho : Vous êtes effectivement généreuse présidente Byun.

어떤 회사는 뮤직뱅크에서 1등을 해도 백설기 한쪽씩 돌리고 마는데.

Certaines agences, même si elles prennent la première place à Music Bank, ne nous donneront qu’un morceau de gâteau de riz par personne.

그 백설기도 콩 한쪽 안 박힌 거 돌리고 그런다고.

Et ce gâteau de riz n’est même pas fourré de haricot.

장인표: 그런 거는 돌리고도 욕 먹지.

Chang In-pyo : Et même si on fait circuler ça, on se fait critiquer.

김태호: 그럼요.

Kim Tae-ho : Exactement.

변미숙: 그러니까 두 분이 우리 신디 신경 좀 써 주셔야지.

Byeon Mi-sook : C’est pour cela que je vous demande à tous les deux de faire s’il vous plaît plus attention à notre Cindy.





*Expression à retenir

손: nom, la main

→ 손을 씻다. Se laver les mains.

이: particule qui marque la fonction de sujet

→ 밥이 맛있어요. Le riz est délicieux.

크다: adjectif, être grand(e)

→ 그 사람은 키가 커요. Cette personne est grande.

→ 손이 커요 Vous êtes généreux(se).





*Vendredi 9 août

Résumé de l’histoire

La productrice 탁예진 avait ouvert son cœur, ou du moins exprimé sa tristesse au producteur 라준모 qui ne semble pas éprouver les mêmes sentiments qu’elle. Mais, elle a honte de s’être ainsi livrée en état d’ivresse et voudrait être sûre qu’il ne l’a pas entendue et surtout qu’il ne se souvienne pas de ce qu’elle a dit. Pour cela, elle envoie la jeune recrue, le producteur 백승찬 qui travaille dans la même équipe que 준모, pour en savoir plus.

Et après investigations, 승찬 pense, en effet, que 라준모 피디n’a aucun souvenir de cette soirée. Mais, c’est, en fait, lui-même qui a oublié ce qui s’est réellement passé puisqu’il était également saoûl et c’est, en réalité, le producteur 라 qui a raccompagné 예진 chez lui. Une chose est certaine, c’est que 준모 est tout à fait au fai t des sentiments qu’éprouve 혜진 à son égard.

La nouvelle émission de 라준모 피디 est sur le point de débuter. Et parmi, les six personnalités sur lesquelles l’émission repose, il y a la fameuse Cindy. Eh oui, cette chanteuse un peu arrogante, qui n’en est pas moins première au classement de Music Bank, a accepté de participer à cette émission pour redorer son image d’une personne qui est perçue plutôt comme froide et distante. Et puis, c’est aussi pour se rapprocher du jeune 백승찬 pour lequel elle éprouve des sentiments de plus en plus amoureux. Mais, cette participation surprise à une telle émission n’est pas du tout du goût de 변미숙, celle qui dirige complètement la carrière de Cindy...









À retenir

- Effectivement, en effet역시

- On, nous, notre 우리

- Un représentant, un délégué, la direction 대표

- Le suffixe honorifique 님 madame, monsieur

- Explication de l’expression de la semaine 손이 커요 Vous êtes généreuse

- Une société, une entreprise 회사

- Le rang, la place 등

- Un gâteau de riz blanc 백설기

- Un côté, une part, un morceau 한쪽

- Chaque, chacun 씩

- Faire circuler, distribuer돌리다

- Un pois, une fève, un haricot 콩

- Être enfoncé, incrusté, fourré 박히다

- Essuyer des reproches, se faire critiquer 욕(을)먹다

- Evidemment, parfaitement, exactement 그럼

- Alors, c’est pour cela que그러니까

- Deux 둘, 두

- Classificateur honorifique servant à compter les personnes 분

- Faire attention à 신경 쓰다





Répétition de l’expression de la semaine

Vous êtes généreux(se) 손이 커요